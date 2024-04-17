حواط لحوار المرحلة : الامن العام يمتلك لائحة بالسوريين جميعهم الذين يخرجون من لبنان ويعودون إليه مرارًا وتكرارًا، فليمنعوهم من العودة "فنغربل" أكثر من سبعين في المئة منهم

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