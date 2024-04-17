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حواط لحوار المرحلة : لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في وقتها والتمديد لها يعني المشاركة في انهيار لبنان

آخر الأخبار
2024-04-17 | 15:22
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حواط لحوار المرحلة : لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في وقتها والتمديد لها يعني المشاركة في انهيار لبنان
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حواط لحوار المرحلة : لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في وقتها والتمديد لها يعني المشاركة في انهيار لبنان

 
 
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