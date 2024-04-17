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o
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حواط لحوار المرحلة : الفيديرالية نظام ناجح وهي الحل الأنسب في المرحلة المقبلة ونرفض تخوين أي مطالب بها وحزب الله يطبقها في مناطقه
آخر الأخبار
2024-04-17 | 15:29
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حواط لحوار المرحلة : الفيديرالية نظام ناجح وهي الحل الأنسب في المرحلة المقبلة ونرفض تخوين أي مطالب بها وحزب الله يطبقها في مناطقه
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