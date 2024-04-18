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الجزائر ستقدم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح الأونروا

آخر الأخبار
2024-04-18 | 02:09
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الجزائر ستقدم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح الأونروا
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الجزائر ستقدم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح الأونروا

 
 
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