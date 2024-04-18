المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد جميل الشامي "أبو زهراء" مواليد عام ١٩٨٢ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

غسان عطالله للـ LBCI: أكثرية المجهود مع النازحين يجب ان يكون عبر البلديات ومن لا يريد اعادة النازحين يوصل الفراغ الى البلديات لذلك يجب عدم التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية ان لم يكن هناك من معوقات

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