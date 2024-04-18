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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد جميل الشامي "أبو زهراء" مواليد عام ١٩٨٢ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

آخر الأخبار
2024-04-18 | 03:40
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد جميل الشامي &quot;أبو زهراء&quot; مواليد عام ١٩٨٢ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد جميل الشامي "أبو زهراء" مواليد عام ١٩٨٢ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

 
 
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