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ترقبوا المتحدث باسم الخارجية الاميركية في الشرق الاوسط سام وربيرغ مباشرة عبر برنامج جدل على شاشة الـLBCI عند الساعة 8:40 مساءً
غوتيريش: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية ولا ينقصه سوى خطأ واحد لنشوب نزاع أوسع مدمر
آخر الأخبار
2024-04-18 | 10:12
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غوتيريش: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية ولا ينقصه سوى خطأ واحد لنشوب نزاع أوسع مدمر
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