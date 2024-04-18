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المتحدث باسم الخارجية الاميركية في الشرق الاوسط سام وربيرغ لـ"جدل": ليس صحيحا أن هناك روابط بين اجتياح رفح والرد الاسرائيلي على ايران ولدينا قلق بالنسبة لاي عملية عسكرية لا تأخذ بالاعتبار سلامة المدنيين
آخر الأخبار
2024-04-18 | 13:41
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المتحدث باسم الخارجية الاميركية في الشرق الاوسط سام وربيرغ لـ"جدل": ليس صحيحا أن هناك روابط بين اجتياح رفح والرد الاسرائيلي على ايران ولدينا قلق بالنسبة لاي عملية عسكرية لا تأخذ بالاعتبار سلامة المدنيين
*
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