وربيرغ لـ"جدل": اسرائيل دولة لديها سيادة وهي تقرر ما اذا كانت سترد على ايران أم لا ونحن نحاول خفض التصعيد في المنطقة ولا نية لأميركا في المشاركة في أي هجوم على ايران

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