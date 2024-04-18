وربيرغ لـ"جدل": النظام الايراني يزعزع الاستقرار في المنطقة واذا لم يحدث أي تغيير جدي في سلوكه فان الادارة الاميركية لن تغير موقفها تجاهه

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