يزبك لـ"جدل": مقتل باسكال سليمان جريمة سياسية حتى اثبات العكس من قبل الاجهزة والقاضي المختصّ ولا نريد أكثر من ذلك ونحن ننتمي الى فئة يُقتل رجالها كالعصافير

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