يزبك لـ"جدل": السيارة التي نقلت سليمان عبرت معابر معلوم من يسيطر عليها وهذه الامور أربطها مع مقتل الحصروني وبجاني وكل الاشخاص الذين تم تصفيتهم من دون معرفة القاتل

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