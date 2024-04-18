بدر لـ"جدل": هناك جدية من قبل الاجهزة الامنية من اجل الوصول الى خيوط في مقتل باسكال سليمان ولا يمكن أن يكون لـ"حزب الله" دخل في هذه القضية

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