يزبك لـ"جدل": مصرون على الانتخابات البلدية وكل من هو متراجع شعبيًا لا يريد هذه الانتخابات وعند الثنائي "مجزرة بالناقص" بسبب دخول العامل العائلي الذي يخفّف من السلطة الحزبية

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