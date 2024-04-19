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o
متن
22
o
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o
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o
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o
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"إرنا": لا أضرار كبيرة في إيران بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات
آخر الأخبار
2024-04-18 | 23:57
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"إرنا": لا أضرار كبيرة في إيران بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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