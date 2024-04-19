واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: جيشنا شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

السفارة الأميركية لدى إسرائيل تطلب من موظفيها وعائلاتهم الحد من تنقلاتهم

السفارة الأميركية لدى إسرائيل تطلب من موظفيها وعائلاتهم الحد من تنقلاتهم

هيئة بريطانية: لا مؤشرات على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود للضربة على إيران