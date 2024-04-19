فايننشال تايمز: أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% من أسعارها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

وجبة الفطور تعمل على تعزيز الدوافع الأكاديمية لدى الطلاب... هذا ما اكتشفه الخبراء

وجبة الفطور تعمل على تعزيز الدوافع الأكاديمية لدى الطلاب... هذا ما اكتشفه الخبراء

الأردن أعرب عن أسفه لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول فلسطين عضوًا كاملًا