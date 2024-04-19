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فايننشال تايمز: أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% من أسعارها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
آخر الأخبار
2024-04-19 | 03:27
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فايننشال تايمز: أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% من أسعارها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
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