الخارجية التركية: ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي قد توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها... شابة تقطع علاقتها بوالدتها والسبب فظيع!

بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها... شابة تقطع علاقتها بوالدتها والسبب فظيع!

ما فرضته أم على ضيوف حفلة عيد ميلاد ابنتها أثار جدلا بين المتابعين... وهذا ما طلبته منهم!