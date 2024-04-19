إذاعة أوروبا 1: الشرطة تنتشر في موقع القنصلية الإيرانية في باريس بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه وتطلب من الجمهور الإبتعاد عن المنطقة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك