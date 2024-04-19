البنتاغون: وزير الدفاع أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي اليوم الجمعة وبحثا جهود الحفاظ على الأمن الإقليمي وأحدث التطورات في غزة وإجراءات تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى مدنيي القطاع

رئيسة المفوضية الأوروبية دعت إيران وإسرائيل وحلفاءهما إلى الامتناع عن التصعيد

رئيسة المفوضية الأوروبية دعت إيران وإسرائيل وحلفاءهما إلى الامتناع عن التصعيد

مريضة في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة o+ او o- وبلاكيت من اي فئة للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03547231