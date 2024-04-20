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o
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o
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o
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الخارجية الفلسطينية: نرحب بقرار جمهورية بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
آخر الأخبار
2024-04-20 | 02:34
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الخارجية الفلسطينية: نرحب بقرار جمهورية بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
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