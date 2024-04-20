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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخين أطلقا من لبنان في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى من دون وقوع إصابات

آخر الأخبار
2024-04-20 | 03:20
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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخين أطلقا من لبنان في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى من دون وقوع إصابات
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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخين أطلقا من لبنان في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى من دون وقوع إصابات

 
 
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