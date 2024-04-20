فلاي دبي تستأنف العمل بكامل جدول رحلاتها من المبنيين رقم 2 و3 في مطار دبي الدولي

لن تتمكن من مفاجأة صاحب العمل باستقالتك بعد اليوم... والسبب: الذكاء الاصطناعي!

لن تتمكن من مفاجأة صاحب العمل باستقالتك بعد اليوم... والسبب: الذكاء الاصطناعي!

وزارة الصحة في غزة: 34049 فلسطينيا استشهدوا و76901 أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول