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o
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o
متن
21
o
كسروان
21
o
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o
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o
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطائرات مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في عيتا الشعب جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2024-04-20 | 08:42
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطائرات مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في عيتا الشعب جنوبي لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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