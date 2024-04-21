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o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-04-20 | 23:38
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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