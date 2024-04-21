المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة

بيني غانتس: فرض عقوبات أميركية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار

بيني غانتس: فرض عقوبات أميركية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار

التحكم المروري: كل الطرقات الجبلية بين الساحل والبقاع أصبحت سالكة بعد فتح آخر طريق عيناتا - الأرز التي كانت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج