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بيني غانتس: فرض عقوبات أميركية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار

آخر الأخبار
2024-04-21 | 02:23
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بيني غانتس: فرض عقوبات أميركية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار
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بيني غانتس: فرض عقوبات أميركية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار

 
 
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