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o
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o
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة التي تمّ رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها
آخر الأخبار
2024-04-21 | 03:12
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة التي تمّ رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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