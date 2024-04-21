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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة الناقورة

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2024-04-21 | 05:25
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة الناقورة
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة الناقورة

 
 
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