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حماس: ندين بأشد العبارات تصديق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون المساعدات للكيان الصهيوني المجرم
آخر الأخبار
2024-04-21 | 07:49
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حماس: ندين بأشد العبارات تصديق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون المساعدات للكيان الصهيوني المجرم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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