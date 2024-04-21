الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غانتس: لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها

آخر الأخبار
2024-04-21 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غانتس: لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غانتس: لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أهداف

الحرب

لكننا

نتنازل

LBCI التالي
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:12

اتصال بين شولتز ونتنياهو

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024

LBCI
آخر الأخبار
12:37

متحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس أوضح لنتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران

LBCI
فنّ
12:14

انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:12

اتصال بين شولتز ونتنياهو

LBCI
آخر الأخبار
12:37

متحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس أوضح لنتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران

LBCI
فنّ
12:14

انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:09

لهذا السبب... إيلون ماسك يرجئ زيارة للهند

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-14

فارس اسكندر يحتفل بكتب كتابه بحفل عائلي... وهذه هي العروس (صور)

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-17

إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-15

متحدث باسم الخارجية الألمانية: استدعاء السفير الإيراني

LBCI
منوعات
2024-04-06

شباب ينبشون الهياكل العظمية من القبور للانتشاء... سيراليون تعلن حالة الطوارئ والسبب: مخدر الكوش؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:49

زيلينسكي يعبر عن إمتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
06:33

الراعي للمسؤولين: ندعوكم لبذل الجهود نحو الهدف الوطني الواحد

LBCI
أخبار لبنان
04:23

باسيل زار السوق التجارية في جزين: كل شخص يقاوم في الحرب على طريقته

LBCI
أخبار لبنان
04:17

فنيش للـLBCI: الوضع الميداني منفصل تماما عن استحقاق الرئاسة... ونحن مع الحوار بدون شروط وبرئاسة بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

النافعة في جونيه تفتح أبوابها قريباً جداً ... وهذا ما عليكم معرفته عن آلية عودة العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الـwheels قصةُ تحدّ لا تنتهي... كرسي متحرك تحول الى قصة إلهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

BIPOD في نسخته الـ ٢٠: مهرجان جعل من بيروت محطة دولية للرقص المعاصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

روبوت جديد في كاليفورنيا يسهل تشخيص سرطان الرئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الالغام في لبنان خطر قائم والتخلص منه يحتاج الى تمويل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:15

التحكم المروري: تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
فنّ
15:58

نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)

LBCI
منوعات
14:43

أمير هذا البلد يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج: "اختارا الانفصال ودياً" (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:00

مصادر "أمل" و"حزب الله" عن بيان بلدية الغبيري: تضمن مبالغات لا مبرر لها (الأنباء الكويتية)

LBCI
اخبار البرامج
14:31

"غرور عائلة الرحباني ضارب بالسما"... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته بعائلته وهذا ما طلبه

LBCI
أخبار لبنان
14:18

ميقاتي يزور الحريري في باريس

LBCI
حال الطقس
02:01

الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
15:42

قرد يلتقط صورة "سيلفي" مع سائحين في إندونيسيا... لن تُصدقوا المشهد! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More