الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
2024-04-21 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
نقترب
الحسم
الجبهة
الشمالية
الحدود
لبنان
التالي
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:12
اتصال بين شولتز ونتنياهو
أخبار دولية
13:12
اتصال بين شولتز ونتنياهو
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024
0
آخر الأخبار
12:37
متحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس أوضح لنتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران
آخر الأخبار
12:37
متحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس أوضح لنتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران
0
فنّ
12:14
انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
فنّ
12:14
انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:12
اتصال بين شولتز ونتنياهو
أخبار دولية
13:12
اتصال بين شولتز ونتنياهو
0
آخر الأخبار
12:37
متحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس أوضح لنتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران
آخر الأخبار
12:37
متحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس أوضح لنتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران
0
فنّ
12:14
انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
فنّ
12:14
انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
0
علوم وتكنولوجيا
12:09
لهذا السبب... إيلون ماسك يرجئ زيارة للهند
علوم وتكنولوجيا
12:09
لهذا السبب... إيلون ماسك يرجئ زيارة للهند
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-14
فارس اسكندر يحتفل بكتب كتابه بحفل عائلي... وهذه هي العروس (صور)
فنّ
2024-04-14
فارس اسكندر يحتفل بكتب كتابه بحفل عائلي... وهذه هي العروس (صور)
0
اخبار البرامج
2024-02-17
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
اخبار البرامج
2024-02-17
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
0
آخر الأخبار
2024-04-15
متحدث باسم الخارجية الألمانية: استدعاء السفير الإيراني
آخر الأخبار
2024-04-15
متحدث باسم الخارجية الألمانية: استدعاء السفير الإيراني
0
منوعات
2024-04-06
شباب ينبشون الهياكل العظمية من القبور للانتشاء... سيراليون تعلن حالة الطوارئ والسبب: مخدر الكوش؟!
منوعات
2024-04-06
شباب ينبشون الهياكل العظمية من القبور للانتشاء... سيراليون تعلن حالة الطوارئ والسبب: مخدر الكوش؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:49
زيلينسكي يعبر عن إمتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية
أخبار دولية
06:49
زيلينسكي يعبر عن إمتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية
0
أخبار لبنان
06:33
الراعي للمسؤولين: ندعوكم لبذل الجهود نحو الهدف الوطني الواحد
أخبار لبنان
06:33
الراعي للمسؤولين: ندعوكم لبذل الجهود نحو الهدف الوطني الواحد
0
أخبار لبنان
04:23
باسيل زار السوق التجارية في جزين: كل شخص يقاوم في الحرب على طريقته
أخبار لبنان
04:23
باسيل زار السوق التجارية في جزين: كل شخص يقاوم في الحرب على طريقته
0
أخبار لبنان
04:17
فنيش للـLBCI: الوضع الميداني منفصل تماما عن استحقاق الرئاسة... ونحن مع الحوار بدون شروط وبرئاسة بري
أخبار لبنان
04:17
فنيش للـLBCI: الوضع الميداني منفصل تماما عن استحقاق الرئاسة... ونحن مع الحوار بدون شروط وبرئاسة بري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
النافعة في جونيه تفتح أبوابها قريباً جداً ... وهذا ما عليكم معرفته عن آلية عودة العمل
تقارير نشرة الاخبار
14:01
النافعة في جونيه تفتح أبوابها قريباً جداً ... وهذا ما عليكم معرفته عن آلية عودة العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـwheels قصةُ تحدّ لا تنتهي... كرسي متحرك تحول الى قصة إلهام
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـwheels قصةُ تحدّ لا تنتهي... كرسي متحرك تحول الى قصة إلهام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
BIPOD في نسخته الـ ٢٠: مهرجان جعل من بيروت محطة دولية للرقص المعاصر
تقارير نشرة الاخبار
13:47
BIPOD في نسخته الـ ٢٠: مهرجان جعل من بيروت محطة دولية للرقص المعاصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
روبوت جديد في كاليفورنيا يسهل تشخيص سرطان الرئة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
روبوت جديد في كاليفورنيا يسهل تشخيص سرطان الرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الالغام في لبنان خطر قائم والتخلص منه يحتاج الى تمويل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الالغام في لبنان خطر قائم والتخلص منه يحتاج الى تمويل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:15
التحكم المروري: تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
06:15
التحكم المروري: تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
2
فنّ
15:58
نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)
فنّ
15:58
نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)
3
منوعات
14:43
أمير هذا البلد يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج: "اختارا الانفصال ودياً" (صور)
منوعات
14:43
أمير هذا البلد يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج: "اختارا الانفصال ودياً" (صور)
4
صحف اليوم
00:00
مصادر "أمل" و"حزب الله" عن بيان بلدية الغبيري: تضمن مبالغات لا مبرر لها (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:00
مصادر "أمل" و"حزب الله" عن بيان بلدية الغبيري: تضمن مبالغات لا مبرر لها (الأنباء الكويتية)
5
اخبار البرامج
14:31
"غرور عائلة الرحباني ضارب بالسما"... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته بعائلته وهذا ما طلبه
اخبار البرامج
14:31
"غرور عائلة الرحباني ضارب بالسما"... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته بعائلته وهذا ما طلبه
6
أخبار لبنان
14:18
ميقاتي يزور الحريري في باريس
أخبار لبنان
14:18
ميقاتي يزور الحريري في باريس
7
حال الطقس
02:01
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:01
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس
8
منوعات
15:42
قرد يلتقط صورة "سيلفي" مع سائحين في إندونيسيا... لن تُصدقوا المشهد! (صورة)
منوعات
15:42
قرد يلتقط صورة "سيلفي" مع سائحين في إندونيسيا... لن تُصدقوا المشهد! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More