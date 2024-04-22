كتائب حزب الله العراقية تنفي إصدار بيان تعلن فيه استئناف الهجمات على القوات الأميركية

رابط إلكتروني بين مصرف الإسكان ومديرية الشؤون العقارية في وزارة المال

رابط إلكتروني بين مصرف الإسكان ومديرية الشؤون العقارية في وزارة المال

مجموعة من المعتمرين هي الأولى من إيران من تسع سنوات توجهت إلى السعودية