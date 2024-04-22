غارة اسرائيلية على المنطقة الواقعة بين العيشية والوازعية في جبل الريحان بالقرب من مكان سقوط الطائرة المسيرة هرمز الذي أسقطها حزب الله ليل أمس

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