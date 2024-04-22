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رئيس العراق واردوغان يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وأزمة المياه

آخر الأخبار
2024-04-22 | 07:50
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رئيس العراق واردوغان يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وأزمة المياه
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رئيس العراق واردوغان يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وأزمة المياه

 
 
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