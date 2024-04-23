وزير العدل هنري خوري بعد اجتماع السرايا: لا يمكن حل ملف السجناء السوريين في لبنان من دون التواصل مع السلطات السورية وقد كُلّف اللواء البيسري بهذه المَهمّة

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