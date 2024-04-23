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الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة وهي "منطقة قتال خطيرة"
آخر الأخبار
2024-04-23 | 10:12
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الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة وهي "منطقة قتال خطيرة"
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