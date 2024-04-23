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o
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غارة على حانين استهدفت منزلا ودمرته بالكامل
آخر الأخبار
2024-04-23 | 10:55
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غارة على حانين استهدفت منزلا ودمرته بالكامل
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