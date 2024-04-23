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الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء

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2024-04-23 | 18:00
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الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
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الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء

 
 
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