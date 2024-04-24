إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و3 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على طريق عام خلدة باتجاه الشويفات والأضرار مادية وحركة المرور ناشطة ودراج من سير بعبدا يعالج الحادث

التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على طريق عام خلدة باتجاه الشويفات والأضرار مادية وحركة المرور ناشطة ودراج من سير بعبدا يعالج الحادث

الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء