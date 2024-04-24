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o
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32
o
متن
29
o
كسروان
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o
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o
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o
البقاع
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التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على طريق عام خلدة باتجاه الشويفات والأضرار مادية وحركة المرور ناشطة ودراج من سير بعبدا يعالج الحادث
آخر الأخبار
2024-04-24 | 01:04
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التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على طريق عام خلدة باتجاه الشويفات والأضرار مادية وحركة المرور ناشطة ودراج من سير بعبدا يعالج الحادث
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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