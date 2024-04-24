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o
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o
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o
البقاع
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رويترز: العاهل الأردني يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب
آخر الأخبار
2024-04-24 | 06:02
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رويترز: العاهل الأردني يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب
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