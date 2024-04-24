السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ"حوار المرحلة": التقيت باسيل في أكثر من مناسبة وتطرقنا الى موضوع الانتخابات الرئاسية أما اليوم خلال دعوة العشاء فلم ندخل في هذا الموضوع وأتعامل مع باسيل على أنّه شخص وطنيّ يدافع عن مصلحة لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك