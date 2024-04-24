السفير المصري عن اللقاء مع بري لـ "حوار المرحلة": لم نتحدث أعن اسماء المرشحين وكان سؤال الخماسية الى بري نقلًا عن الكتل "الى ماذا يفضي الحوار وما هدفه؟" فأجاب بري ان الهدف هو الوصول الى شيء "توافقيّ" ما بين الجميع

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