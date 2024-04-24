السفير المصري لـ "حوار المرحلة": الخماسية يمكن لها ان تعمل كضامن لإعادة بث قدر من أجواء الثقة بين الكتل السياسية ومن يقدّم الضمانة ليس سفراء الدول الخمس بل الدول الخمس

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