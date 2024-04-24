السفير المصري لـ "حوار المرحلة": انا شاهد أن السفير السعودي كان بحالة اعياء قبل المشاركة في جلسة بنشعي ومن يُسأل في هذا الامر هو السفير وليد البخاري

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