السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر

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