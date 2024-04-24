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o
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28
o
كسروان
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o
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o
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o
البقاع
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السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر
آخر الأخبار
2024-04-24 | 15:21
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السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر
*
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