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الجزيرة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجمل شرق رفح جنوبي قطاع غزة

آخر الأخبار
2024-04-24 | 17:45
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الجزيرة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجمل شرق رفح جنوبي قطاع غزة
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الجزيرة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجمل شرق رفح جنوبي قطاع غزة

 
 
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