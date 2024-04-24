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الجزيرة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجمل شرق رفح جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-04-24 | 17:45
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الجزيرة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجمل شرق رفح جنوبي قطاع غزة
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