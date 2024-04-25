وزارة الصحة في قطاع غزة: 34305 فلسطينيًا قُتلوا وأصيب 77293 في الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول

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