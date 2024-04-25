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وزارة الصحة بغزة: نحذر من توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

آخر الأخبار
2024-04-25 | 07:32
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وزارة الصحة بغزة: نحذر من توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها
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وزارة الصحة بغزة: نحذر من توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

 
 
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