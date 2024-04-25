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وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

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2024-04-25 | 10:07
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وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
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وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

 
 
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